FT: Google инвестирует более $1 млрд в конкурента OpenAI

По их информации, Google уже вложила порядка $2 млрд в Anthropic и теперь увеличивает свою долю в компании. Anthropic также «в шаге от получения» еще $2 млрд от венчурных инвесторов Кремниевой долины, что должно утроить оценочную стоимость компании до $60 млрд, отметили собеседники издания. По словам источника газеты, выручка Anthropic в декабре 2024 года достигла $1 млрд, что примерно в 10 раз больше, чем годом ранее.