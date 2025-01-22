FT: Google инвестирует более $1 млрд в конкурента OpenAI

По их информации, Google уже вложила порядка $2 млрд в Anthropic и теперь увеличивает свою долю в компании. Anthropic также «в шаге от получения» еще $2 млрд от венчурных инвесторов Кремниевой долины, что должно утроить оценочную стоимость компании до $60 млрд, отметили собеседники издания. По словам источника газеты, выручка Anthropic в декабре 2024 года достигла $1 млрд, что примерно в 10 раз больше, чем годом ранее.
Газета поясняет, что специалисты Google разработали технологии, на основе которых выстроены модели компаний OpenAI и Anthropic, но затем корпорация «отстала в гонке» по извлечению прибыли из них.
Anthropic была основана в 2021 году бывшими сотрудниками OpenAI и быстро стала одним из ведущих игроков в сфере разработки систем ИИ. Компания впервые представила флагманский продукт Claude в 2022 году, в результате чего привлекла значительные инвестиции, в частности от таких технических гигантов, как Google и Amazon.