Фон дер Ляйен призвала ЕС отказаться от газа из РФ и снизить цены на энергию

«Цены на энергетические ресурсы в Европе остаются системно выше, чем в США и Китае. Они также сильно отличаются между различными странами ЕС. Мы должны их снизить, в то время, как мы заканчиваем отказ от российского топлива. Обе эти задачи важны, нам нужно их достичь», — заявила она.
Фон дер Ляйен объявила, что ЕС надо снова значительно расширить инвестиции в зеленые технологии, в том числе в зеленые технологии «нового поколения». Эти задачи Еврокомиссия «представит в своем новом энергетическом плане», который будет озвучен в феврале.
Она также призвала тесно работать по этой теме с США, в том числе закупая у Америки больше газа.
Ранее еврокомиссар по экономике и продуктивности Валдис Домбровскис, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе, сообщил, что страны ЕС вновь увеличили закупки российского СПГ и призвал положить этому конец.