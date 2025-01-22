Еврокомиссар Домбровскис: Европа будет готова соразмерно ответить на тарифы США

ЖЕНЕВА, 22 января. /ТАСС/. Европа будет готова ответить на любые тарифы новой американской администрации соразмерно. С таким заявлением в интервью CNBC выступил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.
«Если возникнет необходимость защитить наши экономические интересы, мы ответим соразмерно, — сказал он на полях Всемирного экономического форума в Давосе. — Мы готовы защищать наши ценности, а также наши интересы и права, если это будет нужно».
Домбровскис добавил, что США и Европа являются стратегическими союзниками и им важно работать вместе как в геополитическом, так и в экономическом плане. По его словам, европейские чиновники ведут переговоры со своими американскими коллегами, чтобы найти прагматичное решение вопроса.
Ранее Трамп заявил о намерении ввести против ЕС повышенные импортные пошлины, если Брюссель не увеличит объемы закупок нефти и газа у Соединенных Штатов. «Я сказал Европейскому союзу, что он должен восполнить огромный дефицит [в торговых отношениях] с США значительным увеличением закупок наших нефти и газа. Иначе его ждут тарифы по полной программе!» — написал Трамп на своей странице в соцсети Truth Social.