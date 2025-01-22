Экспорт российской нефти резко снизился

С 10 января, когда Белый дом ввел самый жесткий пакет ограничительных мер против российской нефтяной отрасли, десятки танкеров остановились в море и не могут доставить партии нефти в пункт назначения. Этот простой не позволит им забрать новые партии после возвращения из рейса, что приведет к сокращению экспорта.