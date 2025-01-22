Эксперты предупредили о «замаскированном» приложении для кражи денег

Мобильное приложение NFCGate было разработано в 2015 году студентами в Германии и свободно распространялось в интернете. Впервые приложение начали применять для преступных целей в 2023 году. Мошенники маскируют NFCGate под легитимные приложения, используя названия, которые могут вызвать доверие, такие как «Госуслуги Верификация» или «ЦБРезерв+», чтобы убедить пользователей установить их на свои смартфоны.