Для поставок в Приднестровье могли забронировать «Турецкий поток»

Эти объемы поставок газа для Приднестровья действительно можно назвать гуманитарными, так как они будут производиться в минимально необходимых объемах, в отличие от объемов, которые в прошлом давали возможность использовать газ для генерации электроэнергии и ее поставок в Молдавию, отмечает Виталий Ермаков из ВШЭ. «Собственно, поставки в Приднестровье никогда не были полностью коммерческим для “Газпрома”, так как Приднестровье накопило гигантские долги за газ», — напоминает он.