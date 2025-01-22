Делить дело: налоговая амнистия принесет в бюджет лишь 10 млрд в 2025-м

Если налоговики провели выездную проверку и не узнали о дроблении в 2025—2026 годах, но в предыдущие три года такие факты были, то необходимость доплачивать сборы за прошлые периоды прекращается после контрольного мероприятия. Но если компания откажется от такой оптимизации только после очередной проверки, то ее освободят от доначислений лишь за 2022−2023 годы, а за 2024-й уточнят обязательства.