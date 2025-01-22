Делить дело: налоговая амнистия принесет в бюджет лишь 10 млрд в 2025-м

Налоговая амнистия за дробление бизнеса принесет в бюджет всего 10 млрд рублей в 2025 году, оценили в Торгово-промышленной палате. Примерно такую же сумму ФНС ежегодно доначисляет организациям, которые предпочли разделиться для ухода от сборов. В контексте бюджета это ничтожно малая величина. Власти выявляют лишь небольшую долю нарушений, и на самом деле проблема гораздо шире — каждый год недобросовестные предприятия недоплачивают в казну свыше 100 млрд. Вряд ли предлагаемые изменения мотивируют фирмы обеляться, и властям могут потребоваться показательные процессы, считают эксперты.
Как работает налоговая амнистия за дробление
Бюджет пополнится примерно на 10 млрд рублей в 2025 году благодаря налоговой амнистии для бизнеса, оценил для «Известий» эксперт Совета по финансово-промышленной и инвестиционной политике Торгово-промышленной палаты (ТПП), налоговый консультант Алексей Крылов. Сейчас компании уходят от платежей в бюджет (для этого и дробят растущие предприятия), но власти выявляют далеко не всех нарушителей — в итоге казна недополучает средства. Однако предполагается, что когда организации решат обелиться, они будут самостоятельно платить эти деньги в бюджет.
Расчеты ТПП основаны на том, что сейчас налоговая выявляет нарушений по дроблению примерно на 10 млрд в год, и именно эту сумму она заставляет доплатить в казну. Впрочем, по оценкам бизнес-объединения, общая недоимка бюджета от дробления в год составляет около 100 млрд рублей. При этом, по словам Алексея Крылова, лишь некоторая часть таких нарушений обнаруживается и пресекается.
Амнистия может принести в бюджет дополнительные 15−20 млрд рублей в этом году, подтвердила подсчеты и доцент базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Коваленко. По ее словам, этому также будут способствовать растущие обороты компаний и увеличение порогов по УСН вдвое, до 450 млн: компаниям просто станет менее выгодно нарушать закон.
Справка «Известий»
Дробление бизнеса — это незаконное разделение компании на несколько юрлиц или ИП. Схему используют, чтобы распределить доходы между предприятиями — чаще всего к ней прибегают организации, которые вышли за пороги применения упрощенной системы налогообложения (в 2024-м лимит составлял 265,8 млн в год), которая предполагает пониженные ставки сборов.
Амнистия за дробление стала частью налоговой донастройки. Механизм работает так: компании, добровольно отказавшейся от незаконной схемы в 2025—2026 годах, спишут задолженность за ее применение в период с 2022-го по 2024-й — если ФНС выявит, что нарушения были. У процесса есть несколько нюансов.
Если налоговики провели выездную проверку и не узнали о дроблении в 2025—2026 годах, но в предыдущие три года такие факты были, то необходимость доплачивать сборы за прошлые периоды прекращается после контрольного мероприятия. Но если компания откажется от такой оптимизации только после очередной проверки, то ее освободят от доначислений лишь за 2022−2023 годы, а за 2024-й уточнят обязательства.
Если же проверка не была назначена, но ранее компания дробилась, то предприятие освободят от ответственности только с 2030 года. То есть в случае добросовестного поведения в 2025-м и далее про нарушения забудут через пять лет — сейчас же долги просто «нависают» над плательщиком.
Когда будет заметен результат обеления рынка
Хотя в ближайшие годы бюджет едва ли будет значительно пополняться благодаря налоговой амнистии, но в перспективе предприятия увидят преимущества отказа от незаконной оптимизации, и количество честных налогоплательщиков увеличится, полагает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.
Первый заметный результат обеления рынка можно будет увидеть уже весной 2026-го, когда бизнес отчитается по налогу на прибыль за 2025-й. Промежуточные же итоги появятся уже к весне-лету, то есть через один-два отчетных периода по НДС, ожидает Алексей Крылов из ТПП. Он тоже уверен, что в будущем поступления казны будут увеличиваться.
В контексте федерального бюджета 10 или даже 20 млрд — это крайне малая сумма: все доходы в 2025-м запланированы на уровне 40 трлн рублей. Тем не менее она сопоставима с расходами казны на некоторые нацпроекты: по развитию космоса (10 млрд), по обеспечению продовольственной безопасности (14,5 млрд). Сравнимый объем средств по указу президента будет также направлен на повышение зарплат в сфере культуры (11,6 млрд).
Поступления в бюджет в результате амнистии действительно вырастут, согласилась руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. Она добавила: при этом выпадут доходы, взимаемые в виде недоимок через суд, однако это примерно одна десятая ущерба от дробления бизнеса. По словам кандидата экономических наук Андрея Бархоты, объем недоимок из-за дробления может сократиться в два-три раза в 2025-м.
«Известия» спросили Минфин об ущербе бюджета от дробления бизнеса в 2024 году. В ведомстве посоветовали обратиться в ФНС. Редакция направила запрос в службу.
Стимулирует ли амнистия к легализации бизнеса
Сейчас тема дробления одна из самых обсуждаемых в деловой среде, поделился Алексей Крылов из ТПП. Он добавил: у предпринимателей к амнистии сохраняется ряд вопросов — например, как можно самостоятельно определить в своей деятельности признаки деления.
У амнистии в нынешнем виде есть несколько подводных камней, которые могут сделать меру не настолько успешной, как рассчитывает ФНС, отметила руководитель экспертного центра «Деловой России» по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов Екатерина Авдеева. Прежде всего в некоторых отраслях остро стоит вопрос, какая часть компаний воспользуется возможностью легализоваться.
Дело в том, что сейчас применяются настолько изощренные схемы деления, что вскрыть их и доказать в суде можно только по материалам оперативной работы, а ресурсы правоохранителей тут объективно ограничены, добавила эксперт. Поэтому многие предприятия могут посчитать, что эта угроза просто их не коснется.
— Есть вероятность, что многие компании предпочтут занять «страусиную позицию» и спрятать голову в песок. Возможно, потребуется прецедентное дело, как в случае с Блиновской и другими блогерами, — полагает Екатерина Авдеева.
Справка «Известий»
В 2023 году на нескольких блогеров завели уголовные дела за неуплату налогов, в том числе через дробление бизнеса. Например, сумма претензий ФНС к Елене Блиновской составила 1,4 млрд рублей, из которых только пени и штрафы — около 230 млн. Кроме того, долги обнаружились у Валерии и Артема Чекалиных — в размере 500 млн с учетом санкций. Крупную недоимку (на 127 млн) также выплатила Александра Митрошина.
Гендиректор юридической компании «Чистая среда» Руслан Кулешов тоже полагает, что на многие предприятия больше влияния окажет усиление контрольной работы налоговиков, чем добровольная амнистия.
Скорее всего, в 2025 году основными «кандидатами» по отработке борьбы с дроблением будут продавцы на маркетплейсах, считает Алексей Крылов из ТПП. В частности, об этом свидетельствует соглашение между ФНС и представителями крупнейших онлайн-площадок.
— Не секрет, что многие продавцы искусственно разделяют потоки выручки между взаимозависимыми субъектами (например, между ИП-родственниками) для поддержания лимитов по «упрощенке», — поделился эксперт.
Среди других «кандидатов» — оптовики, которые мимикрируют под множество маленьких продавцов, продолжил Алексей Крылов. Он добавил: также это могут быть логистические или строительные компании.