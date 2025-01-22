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Трамп впервые прокомментировал запуск собственного мемкоина

Дональд Трамп впервые высказался о мемкоине OFFICIAL TRUMP (TRUMP), отметив на пресс-конференции, что не отслеживает его динамику и изменения стоимости, об этом пишет «РБК-Крипто».

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Согласно информации издания, Дональд Трамп признал, что участвовал в создании токена TRUMP и отметил, что прекрасно осведомлен об успехе проекта.

В ответ на заявление журналиста о капитализации мемкоина, превышающей несколько миллиардов долларов, президент США сказал: «несколько миллиардов — это пустяки для этих ребят».

«Официальный мемкоин» TRUMP был запущен 18 января 2024 года в сети Solana, утром по московскому времени, за два дня до инаугурации. Уже в первые сутки после старта токен вошел в число криптовалют с крупнейшей рыночной капитализацией.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».