Трамп впервые прокомментировал запуск собственного мемкоина

Согласно информации издания, Дональд Трамп признал, что участвовал в создании токена TRUMP и отметил, что прекрасно осведомлен об успехе проекта.
В ответ на заявление журналиста о капитализации мемкоина, превышающей несколько миллиардов долларов, президент США сказал: «несколько миллиардов — это пустяки для этих ребят».
«Официальный мемкоин» TRUMP был запущен 18 января 2024 года в сети Solana, утром по московскому времени, за два дня до инаугурации. Уже в первые сутки после старта токен вошел в число криптовалют с крупнейшей рыночной капитализацией.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».