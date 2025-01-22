Цены на лососевую икру в РФ продолжили снижение после новогодних праздников

Он указал, что это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15−20% ниже стоимости икры в ноябре. «Прогноз Рыбного союза о том, что цена в 13 тыс. руб. за килограмм красной икры была явно “перегретой” и в декабре — январе будет снижение, полностью подтверждается рынком», — добавил председатель союза.