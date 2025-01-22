Цены на лососевую икру в РФ продолжили снижение после новогодних праздников

«На четвертой неделе января мы фиксируем очередное снижение цен на лососевую икру по всем видам. Маркер цены — стоимость продукции в крупнейшей специализированной сети: 1 кг икры горбуши продается в диапазоне 8−10,6 тыс. рублей, кеты — 9,8 тыс. рублей, кижуча — 11,6 тыс. рублей, нерки — 9,6 тыс. рублей», — сообщил председатель Рыбного союза Александр Панин.
Он указал, что это примерно на 10% меньше цен декабря и на 15−20% ниже стоимости икры в ноябре. «Прогноз Рыбного союза о том, что цена в 13 тыс. руб. за килограмм красной икры была явно “перегретой” и в декабре — январе будет снижение, полностью подтверждается рынком», — добавил председатель союза.
По данным Росстата, объем производства лососевой икры в России в январе — ноябре 2024 года составил 9,4 тыс. тонн (в 2,5 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года).