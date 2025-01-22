Bloomberg узнал, зачем Трамп хочет «доверху заполнить» стратегический нефтяной резерв США

Однако, как отмечает издание, проще сказать, чем сделать. Стратегический нефтяной резерв США сократили примерно на половину в 2020—2023 годы, в основном из-за того, что бывший президент страны Джо Байден продавал баррели для снижения цен на бензин после начала украинского кризиса, а также для финансирования правительства.
Трампу придется добиваться, чтобы законодатели одобрили покупку сырой нефти, необходимой для заполнения четырех глубоких соляных пещер на побережье Мексиканского залива, на сумму 24 миллиона долларов.
Одобрение такой суммы займет время и может подтолкнуть цены на «черное золото» вверх, что подорвет обещание Трампа снизить стоимость энергоносителей в два раза.
«Полный Стратегический резерв сырой нефти США, созданный после арабского нефтяного эмбарго в 1970-х годах в качестве национальной системы энергетической безопасности, направит сообщение ОПЕК и ее союзникам, что у Америка не уступит попыткам поднять цены. По крайней мере, не сразу», — пишет Bloomberg.
С политической точки зрения, добавляет агентство, такой шаг создаст контраст между Трампом и его предшественником, а также поможет новому президенту США показать свою поддержку нефтяной отрасли.
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