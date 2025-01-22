Bloomberg узнал, зачем Трамп хочет «доверху заполнить» стратегический нефтяной резерв США

Однако, как отмечает издание, проще сказать, чем сделать. Стратегический нефтяной резерв США сократили примерно на половину в 2020—2023 годы, в основном из-за того, что бывший президент страны Джо Байден продавал баррели для снижения цен на бензин после начала украинского кризиса, а также для финансирования правительства.