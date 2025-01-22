Биткоин продолжает расти и влиять на рынок криптовалют

Индекс страха и жадности на криптовалютном рынке вырос с 76 до 84 баллов из 100, что указывает на зону «крайней жадности». Это свидетельствует о том, что инвесторы становятся более заинтересованными в покупках криптовалют. В последний раз столь высокий уровень индекса фиксировался 17 декабря, когда биткоин устанавливал предыдущий максимум около 108 тыс. долларов.