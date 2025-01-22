Биткоин продолжает расти и влиять на рынок криптовалют

Курс биткоина (BTC) продолжил восходящее движение после отката к отметке $100 тыс. Следуя за главной криптовалютой, большинство активов из топ-100 также продемонстрировали уверенный рост. Утром 20 января, перед инаугурацией президента США Дональда Трампа, биткоин достиг нового рекордного значения — более 109 тыс. долларов. Однако уже вечером того же дня, после инаугурационной речи Трампа, курс криптовалюты снизился до 100,1 тыс.
За последние сутки стоимость BTC поднималась до 107,2 тыс. На 12:51 по московскому времени 22 января биткоин торговался на уровне 104,98 тысячи долларов, прибавив примерно 3% за прошедшие 24 часа. Согласно данным SoSoValue, чистый приток капитала в американские биржевые фонды (ETF), связанные с биткоином, за 21 января составил 802 млн долларов. Из этой суммы 661 млн поступил в фонд IBIT, управляемый BlackRock.
Рост биткоина способствовал удорожанию и других криптовалют. Общая рыночная капитализация увеличилась за сутки на 2,8%, достигнув 3,78 трлн долларов.
Ethereum за последние 24 часа подорожал на 1,3%, и на 12:50 его курс составлял около 3,3 тыс. долларов. Среди других криптовалют из топ-10 самым заметным оказался рост Dogecoin (DOGE), которая прибавила 6,6% благодаря повышенному интересу. Этот интерес вызван тем, что логотип монеты появился на веб-странице Департамента эффективности государственного управления США (DOGE), возглавляемого Илоном Маском.
Среди первой сотни криптовалют лидером роста, по информации CoinMarketCap, стал токен AI16Z, связанный с ИИ-проектом ai16z. Его стоимость выросла на 32% за сутки. В то же время сильнее всего подешевели биржевые токены OKB, XDC Network (XDC) и Bitget Token (BGB), их курсы снизились на 2−3%.
«Официальный» мемкоин Дональда Трампа — OFFICIAL TRUMP (TRUMP) — подорожал за сутки на 17%, его цена составляет около 42 долларов. В то же время стоимость токена Мелании Трамп — Official Melania Meme (MELANIA) — снизилась на 2,1%, до 4,03 доллара.
Индекс страха и жадности на криптовалютном рынке вырос с 76 до 84 баллов из 100, что указывает на зону «крайней жадности». Это свидетельствует о том, что инвесторы становятся более заинтересованными в покупках криптовалют. В последний раз столь высокий уровень индекса фиксировался 17 декабря, когда биткоин устанавливал предыдущий максимум около 108 тыс. долларов.
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