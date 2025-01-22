Аргентина может выйти из MERCOSUR ради заключения торговой сделки с США

НЬЮ-ЙОРК, 22 января. /ТАСС/. Аргентина может выйти из Южноамериканского общего рынка (MERCOSUR), если это будет необходимо для заключения соглашения о свободной торговле с США. Об этом заявил президент Аргентины Хавьер Милей в интервью агентству Bloomberg на полях Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе.
«Если бы у нас не было другого выхода, то да. Но есть механизмы и внутри MERCOSUR, поэтому мы считаем, что это можно сделать (заключить соглашение о свободной торговле с США — прим. ТАСС), не покидая общего рынка», — сказал Милей. Он добавил, что аргентинское правительство «очень усердно работает» над заключением соглашения с США.
Президент Аргентины неоднократно выступал с критикой MERCOSUR, называя объединение препятствием для развития из-за высоких пошлин на продукцию из стран вне блока. В то же время в Уругвае с 1 марта в должность президента вступает представитель левых сил Яманду Орси, который признает наличие у него идеологических разногласий с аргентинским лидером, называющим себя либертарианцем и анархо-капиталистом.
MERCOSUR — крупнейшее в Южной Америке торгово-экономическое объединение, основателями которого являются Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. В июле прошлого года вступление в MERCOSUR ратифицировала Боливия.