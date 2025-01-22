Аргентина может выйти из MERCOSUR ради заключения торговой сделки с США

«Если бы у нас не было другого выхода, то да. Но есть механизмы и внутри MERCOSUR, поэтому мы считаем, что это можно сделать (заключить соглашение о свободной торговле с США — прим. ТАСС), не покидая общего рынка», — сказал Милей. Он добавил, что аргентинское правительство «очень усердно работает» над заключением соглашения с США.