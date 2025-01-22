Аналитики рассказали о возвратах продавцам новогодних товаров

Исследование основывалось на анализе анонимных данных о продажах, включавших 10,8 миллиона чеков за период с ноября 2024 года по январь 2025 года.
Согласно экспертным оценкам, россияне вернули примерно каждый четырнадцатый новогодний товар. Чаще всего покупатели отказывались от карнавальных костюмов: в этой категории возвращали приблизительно каждую восьмую покупку.
Кроме того, обратно на склады поступило 9% всех проданных новогодних шаров, 8% искусственных елок и 6% гирлянд.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».