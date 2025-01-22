Ричмонд
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аналитики рассказали о возвратах продавцам новогодних товаров

Около 7% новогодних товаров, заказанных в России через онлайн-магазины, покупатели вернули обратно продавцам. Об этом сообщили «Известиям» аналитики компании «АТОЛ Онлайн», основываясь на исследовании о возвратов покупок.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Аргументы и факты

Исследование основывалось на анализе анонимных данных о продажах, включавших 10,8 миллиона чеков за период с ноября 2024 года по январь 2025 года.

Согласно экспертным оценкам, россияне вернули примерно каждый четырнадцатый новогодний товар. Чаще всего покупатели отказывались от карнавальных костюмов: в этой категории возвращали приблизительно каждую восьмую покупку.

Кроме того, обратно на склады поступило 9% всех проданных новогодних шаров, 8% искусственных елок и 6% гирлянд.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».