Эксперт сравнил мемкоины Трампа и его жены с финансовыми пирамидами

Главное отличие мемкоина от остальных криптовалют в том, отметил он, что у них нет реальной ценности или технологической основы.
«Если Bitcoin или Ethereum предлагают технологические решения и инфраструктуру, то мемкоины строятся исключительно на хайпе и эмоциях. По сути, это цифровой аналог финансовой пирамиды, где успех зависит только от того, сколько людей готовы купить монету после вас и по какой цене», — пояснил эксперт.
По мнению Владислава Антонова, вероятность появления новых мемкоинов близка к 100%. Пока существует возможность быстро заработать на хайпе, они будут появляться постоянно. Аналитик отметил, что в данных момент наблюдается бум таких монет.
«Каждый день появляются десятки новых, хотя большинство из них умирает так же быстро, как и появляется», — подчеркнул он.
Он добавил, что мемкоины не решают никаких проблем и нужны только для спекуляции. Инвестиции в такие монеты аналитик сравнил с походом в казино — здесь можно как заработать, так и потерять все свои сбережения.
Владислав Антонов добавил, что технически любой человек может создать мемкоин. «Но важно понимать, что успех зависит не от технической стороны, а от маркетинга и комьюнити», — заключил аналитик.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».