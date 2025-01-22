Эксперт сравнил мемкоины Трампа и его жены с финансовыми пирамидами

«Если Bitcoin или Ethereum предлагают технологические решения и инфраструктуру, то мемкоины строятся исключительно на хайпе и эмоциях. По сути, это цифровой аналог финансовой пирамиды, где успех зависит только от того, сколько людей готовы купить монету после вас и по какой цене», — пояснил эксперт.