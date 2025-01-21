WSJ: администрация Трампа продаст две трети офисных площадей правительства

Как отмечает издание со ссылкой на недавно представленный в Сенате Конгресса США доклад, ни одна из штаб-квартир крупных агентств или ведомств в Вашингтоне не заполнена более чем наполовину. Согласно подсчетам, здания, которыми владеет GSA в Вашингтоне, в среднем заполнены лишь на 12%. Правительству принадлежит более 7,5 тыс. пустующих зданий по всей стране, резюмирует издание.