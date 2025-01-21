Внешний долг РФ на 1 января снизился на $27,5 млрд

«Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — отметили в ЦБ.