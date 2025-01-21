Внешний долг РФ на 1 января снизился на $27,5 млрд

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Внешний долг России на 1 января 2025 года составил $290,4 млрд, что на 8,7% (или на $27,5 млрд) ниже показателя на начало 2024 года, следует из материалов ЦБ РФ.
«Динамика показателя определялась сокращением задолженности по суверенным ценным бумагам, номинированным как в национальной, так и в иностранной валютах, а также уменьшением обязательств прочих секторов по привлеченным кредитам и займам, в том числе в рамках отношений прямого инвестирования», — отметили в ЦБ.
По данным на 1 января 2024 года внешний долг РФ составлял $317,89 млрд.