В Японии заявили, что изучат меры США по введению пошлин

По мнению японских наблюдателей, серьезный ущерб Японии могут нанести пошлины на импорт из Мексики и Канады, где японские автопроизводители построили ряд заводов для поставок в Соединенные Штаты. При формировании своей стратегии эти компании исходили из отсутствия дополнительных пошлин. По словам Трампа, 1 февраля он намерен ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики.