В Японии заявили, что изучат меры США по введению пошлин

«Мы в курсе заявлений президента США Трампа в ходе его инаугурационной речи, однако в настоящее время конкретное содержание мер неизвестно, поэтому мы будем реагировать соответствующим образом, сначала тщательно изучив конкретные детали мер и их влияние на Японию», — сказал он.
Трамп в своей инаугурационной речи заявил о намерении пересмотреть торговую систему страны, чтобы защитить интересы американских рабочих и семей. «Мы немедленно начнем реформу нашей торговой системы для защиты американских работников и семей. Вместо того чтобы облагать налогами наших граждан ради обогащения других стран, мы будем вводить пошлины и налоги на иностранные государства, чтобы обогащать наших граждан», — подчеркнул Трамп.
Для реализации этой инициативы будет создана Служба внешних доходов, которая займется сбором пошлин, налогов и других поступлений от международной торговли. Президент заверил, что таким образом в бюджет США начнут поступать «огромные суммы денег» из иностранных источников, что поможет восстановить эффективность и компетентность федерального правительства.
По мнению японских наблюдателей, серьезный ущерб Японии могут нанести пошлины на импорт из Мексики и Канады, где японские автопроизводители построили ряд заводов для поставок в Соединенные Штаты. При формировании своей стратегии эти компании исходили из отсутствия дополнительных пошлин. По словам Трампа, 1 февраля он намерен ввести пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики.