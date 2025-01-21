В Rustore появилось приложение Wildberries для ОС «Аврора»

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Приложение маркетплейса Wildberries для отечественной операционной системы «Аврора» вышло в Rustore и «Аврора маркет», сообщили ТАСС в пресс-службе объединенной компании Wildberries и Russ.
В приложении доступны все основные функции: поиск товаров, совершение покупок, возможность оставлять отзывы и получение QR-кодов для посещения пунктов выдачи заказов.
«Мы будем продолжать вкладываться в развитие инструментов разработки для упрощения миграции и разработки приложений под нашу ОС», — отметил директор департамента разработки ОС «Аврора» Роман Аляутдин, слова которого привели в пресс-службе Wildberries и Russ.
В свою очередь руководитель направления цифровизации и гостех Wildberries Екатерина Уланова указала на важность поддержки новых операционных систем с растущей пользовательской базой. «Команда Wildberries и Russ продолжит развивать приложение на ОС “Аврора” и добавлять в него новые функции “, — добавила Уланова.