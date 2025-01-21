В Rustore появилось приложение Wildberries для ОС «Аврора»

В свою очередь руководитель направления цифровизации и гостех Wildberries Екатерина Уланова указала на важность поддержки новых операционных систем с растущей пользовательской базой. «Команда Wildberries и Russ продолжит развивать приложение на ОС “Аврора” и добавлять в него новые функции “, — добавила Уланова.