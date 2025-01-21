В России ожидают появления новых мемкоинов от бизнеса и звезд

«Новые мемкоины Трампов называют “кусочком истории”, что несколько выделяет мемкоины в мире криптовалют. Тем более, если об этом говорит президент США Дональд Трамп, которого во всех смыслах поддерживает бизнесмен Илон Маск. Похоже, действительно приходит какая-то новая “эпоха”, когда криптовалюта, в том числе мемкоины, будут играть новую роль», — сказал эксперт.
По его мнению, в будущем создавать мемкоины будет не только американский президент, но и другие известные фигуры из сферы бизнеса и поп-культуры. Как сказал Сироткин, уже к концу 2025 года такие личности, как Илон Маск, могут анонсировать выпуск собственных криптовалют, которые, возможно, будут приурочены к определенным событиям или реформам. Однако с позиции консервативного инвестора он не рекомендует вкладывать деньги в подобные активы, подчеркнув, что такие инвестиции связаны с высокими рисками.
В то же время специалист отметил, что порог входа в эти мемкоины довольно низкий — для начала инвестиций достаточно иметь всего несколько долларов. В качестве примера он привел мемкоин, связанный с Трампом, который при выпуске стоил $10, а сейчас его стоимость достигла почти $58.
Сироткин обратил внимание на то, что мемкоины сами по себе не имеют никакой реальной поддержки или обеспечения. По его словам, вложения в такие активы можно рассматривать только в расчете на краткосрочную спекуляцию и лишь тем, кто готов пойти на значительный риск. При этом экономист выразил мнение, что со временем стоимость мемкоинов, связанных с именем Трампа, обрушится, подобно тому, как это произошло с другим мемкоином — Hamster Kombat.
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