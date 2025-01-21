В России ожидают появления новых мемкоинов от бизнеса и звезд

По его мнению, в будущем создавать мемкоины будет не только американский президент, но и другие известные фигуры из сферы бизнеса и поп-культуры. Как сказал Сироткин, уже к концу 2025 года такие личности, как Илон Маск, могут анонсировать выпуск собственных криптовалют, которые, возможно, будут приурочены к определенным событиям или реформам. Однако с позиции консервативного инвестора он не рекомендует вкладывать деньги в подобные активы, подчеркнув, что такие инвестиции связаны с высокими рисками.