В 2024 году 820 цен на лекарства в России снизились 16%

Всего в 2024 году служба провела экономический анализ 11,176 тыс. цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП, более 600 международных непатентованных названий), что на 57% больше, чем в 2023 году. Из них согласовано 10,257 тыс. цен, в том числе 1,283 тыс. (107 международных непатентованных названий) — для устранения рисков дефицита препаратов.