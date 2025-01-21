В 2024 году 820 цен на лекарства в России снизились 16%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. В 2024 году 820 цен на лекарственные препараты в России снизились в среднем на 16%, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС).
Этого удалось достичь за счет приведения заявленных на регистрацию или ранее зарегистрированных цен в соответствие с требованиями законодательства. «Преимущественно к ним относятся снижение цен препаратов относительно референтных стран и цен дженериков относительно оригинальных лекарственных препаратов», — отметили в ФАС.
Всего в 2024 году служба провела экономический анализ 11,176 тыс. цен производителей на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП, более 600 международных непатентованных названий), что на 57% больше, чем в 2023 году. Из них согласовано 10,257 тыс. цен, в том числе 1,283 тыс. (107 международных непатентованных названий) — для устранения рисков дефицита препаратов.
«Проводимый ФАС экономический анализ и согласование заявленных производителями цен на препараты из перечня ЖНВЛП обеспечивают их ценовую и ассортиментную доступность для граждан», — подчеркнули в ФАС.