Твердая валюта. Каменные деньги острова Яп

На крошечном острове Яп в Микронезии деньги действительно каменные — буквально! Веками его жители использовали каменные диски с отверстием в середине в качестве валюты, и их номинал зависел от размера — от 8 сантиметров до трехметровых гигантов.
Добыть каменные деньги или ра́и не так-то просто: их высекали на соседних островах и перевозили за 400 км по морю на Яп, что делало их редкими и ценными, как золото. Но такие деньги редко меняют свое местоположение — они хранятся в своеобразном «банке» под открытым небом, а владельцы просто передают права на них друг другу. Каждый на острове знает, кому принадлежит конкретный камень, и эта информация сохраняется, передаваясь из поколения в поколение — будто записи на банковском счете.
Хотя сегодня на Япе используют обычные банкноты, каменные деньги все еще в ходу, когда дело касается того, чего не купишь за доллары — например, уважении, долге или прощении.