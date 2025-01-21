Твердая валюта. Каменные деньги острова Яп

Добыть каменные деньги или ра́и не так-то просто: их высекали на соседних островах и перевозили за 400 км по морю на Яп, что делало их редкими и ценными, как золото. Но такие деньги редко меняют свое местоположение — они хранятся в своеобразном «банке» под открытым небом, а владельцы просто передают права на них друг другу. Каждый на острове знает, кому принадлежит конкретный камень, и эта информация сохраняется, передаваясь из поколения в поколение — будто записи на банковском счете.