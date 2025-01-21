Треть россиян пытались устроиться в международную компанию

В ходе опроса выяснилось, что 16% успешно прошли собеседования и получили предложение о работе. Чуть больше (18%) рассказали, что пытались хотя бы однажды, но не смогли пройти отбор. Большинство же (65%) рассказали, что не имеют такого желания. Чаще всего желающие устроиться в международную компанию опасаются высокой конкуренции — об этом рассказали 62% россиян. Недостаток профессиональных навыков останавливает от такого карьерного шага 15% россиян, а каждый десятый не готов менять страну проживания и переезжать за границу ради новой работы. При этом 13% россиян считают барьером при трудоустройстве недостаточный уровень английского языка.