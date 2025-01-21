Трамп заявил, что США будут больше вкладываться в нефтедобычу

«Мы положим больше денег в ваш карман, вернем американскую мечту, сократим затраты на энергию и освободим нашу экономику. У нас больше нефти и газа, чем у любой страны мира, и мы собираемся их использовать. Мы не собираемся использовать ветер, большие, уродливые ветряные мельницы. Они разрушают вашу землю», — сказал президент.