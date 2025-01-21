Трамп заявил, что США будут больше вкладываться в нефтедобычу

ВАШИНГТОН, 21 января. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов будет принимать меры по наращиванию добычи углеводородов в стране и откажется от развития ветроэнергетики. Об этом заявил в понедельник президент США Дональд Трамп, выступая на митинге перед своими сторонниками в спортивно-концертном комплексе Capital One в Вашингтоне.
«Мы положим больше денег в ваш карман, вернем американскую мечту, сократим затраты на энергию и освободим нашу экономику. У нас больше нефти и газа, чем у любой страны мира, и мы собираемся их использовать. Мы не собираемся использовать ветер, большие, уродливые ветряные мельницы. Они разрушают вашу землю», — сказал президент.
Он назвал ветроэнергетику «самым дорогим видом энергетики, который только может быть». Республиканец полагает, что «все они [ветряные мельницы] сделаны в Китае, практически все». «И они убивают ваших птиц и разрушают ваши прекрасные пейзажи», — сказал он.
Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп намерен в первые дни своего президентства отменить ограничения на добычу нефти и газа, введенные администрацией экс-президента Джо Байдена, и начать процесс отмены строгих норм для автомобильных выбросов. По сведениям издания, Трамп поручит федеральным ведомствам пересмотреть запреты на бурение на федеральных землях и в прибрежных зонах, а также отменить мораторий на одобрение новых проектов по экспорту сжиженного природного газа.