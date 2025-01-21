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Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Канады и Мексики

В понедельник, 20 января, состоялась инаугурация президента США Дональда Трампа. Он подписал в Белом доме ряд указов, а также ответил на вопросы журналистов, в том числе, о введении тарифов на импорт продукции.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Так, президенту задали вопрос, когда он планирует ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. «Я думаю, 1 февраля», — ответил Трамп.

Говоря о пошлинах на европейские товары, президент США не исключил введение тарифов, если ЕС не увеличит закупки американских энергоресурсов.

«И, вы знаете, у нас дефицит с Европейским союзом около $300 млрд. И поэтому мы это выправим или пошлинами, или же им нужно будет покупать нашу нефть. Что они могут сделать, так это [закупать] наши нефть и газ. Той вещью, с помощью которой они могут быстро наверстать [торговый дисбаланс], является покупка наших нефти и газ», — пояснил американский лидер.

Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины против государств-членов БРИКС «по меньшей мере» в 100% на бизнес, который они ведут с США.

«Вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому это даже не угроза. На самом деле я уже заявлял об этом. Байден сказал <…>, они не оставили нам выбора. Я сказал: “Нет, это мы не оставили им выбора”», — отметил он.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».