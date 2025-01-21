Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Канады и Мексики

Так, президенту задали вопрос, когда он планирует ввести пошлины на товары из Канады и Мексики. «Я думаю, 1 февраля», — ответил Трамп.
Говоря о пошлинах на европейские товары, президент США не исключил введение тарифов, если ЕС не увеличит закупки американских энергоресурсов.
«И, вы знаете, у нас дефицит с Европейским союзом около $300 млрд. И поэтому мы это выправим или пошлинами, или же им нужно будет покупать нашу нефть. Что они могут сделать, так это [закупать] наши нефть и газ. Той вещью, с помощью которой они могут быстро наверстать [торговый дисбаланс], является покупка наших нефти и газ», — пояснил американский лидер.
Кроме того, Трамп пригрозил ввести пошлины против государств-членов БРИКС «по меньшей мере» в 100% на бизнес, который они ведут с США.
«Вы понимаете, о чем я говорю. И поэтому это даже не угроза. На самом деле я уже заявлял об этом. Байден сказал <…>, они не оставили нам выбора. Я сказал: “Нет, это мы не оставили им выбора”», — отметил он.
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