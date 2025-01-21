Трамп анонсировал введение пошлин на товары из Канады и Мексики

«И, вы знаете, у нас дефицит с Европейским союзом около $300 млрд. И поэтому мы это выправим или пошлинами, или же им нужно будет покупать нашу нефть. Что они могут сделать, так это [закупать] наши нефть и газ. Той вещью, с помощью которой они могут быстро наверстать [торговый дисбаланс], является покупка наших нефти и газ», — пояснил американский лидер.