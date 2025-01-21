Суд обязал Райффайзенбанк выплатить €2 млрд по иску «Распериа»

В декабре 2023 года австрийская группа Raiffeisen объявила, что ее российская «дочка» выкупит у «Распериа» 28,5 млн акций компании Strabag. Однако в начале мая 2024 года материнская структура Райффайзенбанка сообщила, что отказалась от планов покупки доли в Strabag SE «в целях предосторожности». В сентябре суд наложил обеспечительные меры на пакет акций Райффайзенбанка в качестве обеспечения иска.