Стало известно, как разлив мазута повлияет на турпоток в 2025 году

«Снижение туристического потока в летнем сезоне 2025 года возможно до 20−25% относительно уровня прошлого года. На такую же величину могут снизиться доходы местных жителей, связанных с обслуживанием туристов, а также налоговые поступления в бюджеты всех уровней», — уточнил Крылов.