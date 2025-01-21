Стало известно, как разлив мазута повлияет на турпоток в 2025 году

«Снижение туристического потока в летнем сезоне 2025 года возможно до 20−25% относительно уровня прошлого года. На такую же величину могут снизиться доходы местных жителей, связанных с обслуживанием туристов, а также налоговые поступления в бюджеты всех уровней», — уточнил Крылов.
Географ отметил, что возможен переток туристов между различными направлениями. Он подчеркнул, что уменьшение числа отдыхающих в районе Анапы может способствовать увеличению интереса россиян к отдыху в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа и в Абхазии.
Как указал Крылов, изменение туристических потоков определяется множеством факторов, среди которых ключевую роль играют рост цен, международная ситуация и удобство транспортного сообщения с российскими курортами.
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