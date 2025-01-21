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Стало известно, как разлив мазута повлияет на турпоток в 2025 году

Разлив мазута в акватории Черного моря может привести к сокращению летнего туристического потока в районы Анапы на 20−25%, заявил заместитель декана по научной работе факультета естественных наук Государственного университета просвещения, географ Петр Крылов. Специалист рассказал NEWS.ru, что такая ситуация способна негативно отразиться на доходах местных жителей, занятых в сфере обслуживания туристов.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Снижение туристического потока в летнем сезоне 2025 года возможно до 20−25% относительно уровня прошлого года. На такую же величину могут снизиться доходы местных жителей, связанных с обслуживанием туристов, а также налоговые поступления в бюджеты всех уровней», — уточнил Крылов.

Географ отметил, что возможен переток туристов между различными направлениями. Он подчеркнул, что уменьшение числа отдыхающих в районе Анапы может способствовать увеличению интереса россиян к отдыху в Крыму, на Черноморском побережье Кавказа и в Абхазии.

Как указал Крылов, изменение туристических потоков определяется множеством факторов, среди которых ключевую роль играют рост цен, международная ситуация и удобство транспортного сообщения с российскими курортами.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».