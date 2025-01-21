СМИ: Трамп не стал немедленно вводить новые пошлины против Китая

Как отмечает издание, Трамп не стал сразу вводить тарифы, чтобы побудить государства добровольно пойти на уступки в вопросах торговли. Так, президент США распорядился провести расследование их политики в деле торговли и валютных операций. Он проведет с ними переговоры и, в зависимости от их исхода и согласия на уступки, вполне может все же ввести повышенные пошлины на товары из этих стран.
По данным газеты, американский лидер может посетить Китай в течение первых 100 дней в Белом доме. При этом Трамп может вести с ним диалог, не приводя в действие свое решение о повышенных тарифах на продукцию КНР.
Ранее в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что введет дополнительные 10-процентные пошлины на китайскую продукцию, а также тарифы в 25% на товары из Канады и Мексики.
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