СМИ: Трамп не стал немедленно вводить новые пошлины против Китая

Как отмечает издание, Трамп не стал сразу вводить тарифы, чтобы побудить государства добровольно пойти на уступки в вопросах торговли. Так, президент США распорядился провести расследование их политики в деле торговли и валютных операций. Он проведет с ними переговоры и, в зависимости от их исхода и согласия на уступки, вполне может все же ввести повышенные пошлины на товары из этих стран.