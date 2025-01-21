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СМИ: Трамп не стал немедленно вводить новые пошлины против Китая

Президент США Дональд Трам, подписывая указы в Белом доме, объявил о возможности введения пошлин на импорт из ряда стран. При этом он уклонился от немедленного введения обещанных им карательных импортных пошлин в отношении Китая, Канады и Мексики, пишет японская экономическая газета Nikkei.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Как отмечает издание, Трамп не стал сразу вводить тарифы, чтобы побудить государства добровольно пойти на уступки в вопросах торговли. Так, президент США распорядился провести расследование их политики в деле торговли и валютных операций. Он проведет с ними переговоры и, в зависимости от их исхода и согласия на уступки, вполне может все же ввести повышенные пошлины на товары из этих стран.

По данным газеты, американский лидер может посетить Китай в течение первых 100 дней в Белом доме. При этом Трамп может вести с ним диалог, не приводя в действие свое решение о повышенных тарифах на продукцию КНР.

Ранее в ходе предвыборной кампании Дональд Трамп обещал, что введет дополнительные 10-процентные пошлины на китайскую продукцию, а также тарифы в 25% на товары из Канады и Мексики.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».