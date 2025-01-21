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Российский рынок акций снижается в начале торгов

К 10:05 мск индекс Мосбиржи падал до 2 909,37 пункта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индекса Мосбиржи на 0,39%, до 2 918,08 пункта, индекса РТС — также на 0,39%, до 901,61 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 909,37 пункта (-0,69%), индекс РТС находился на уровне 898,92 пункта (-0,69%).

Курс юаня к рублю на открытии торгов снизился на 2,8 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,794 рубля, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:04 мск юань ускорил снижение и находился на отметке 13,777 рубля (-4,55 коп.).