Россиянам объяснили, как избавиться от навязанного микрозайма

Музалевский сообщил, что недобросовестные микрофинансовые организации начали практику выдачи займов без физического присутствия клиентов еще в период пандемии COVID-19, когда была многие процедуры стали проводить удаленно. Проблема, по словам специалиста, не утратила актуальность и по сей день.
«Это довольно просто, поскольку паспортные данные и другие персональные данные сегодня легко найти в открытых базах данных в интернете», — отметил эксперт.
О том, что схема все еще актуальна, свидетельствует эпизод мошенничества, который произошел с близким одного из сотрудников «Газеты.Ru» — 8 января 2025 года этот человек получил на счет 16 тысяч руб. Перевод пришел от популярного сервиса микрозаймов. Сама жертва никогда не обращалась в эту кредитную организацию лично или онлайн.
«Для оформления договора микрозайма достаточно простой цифровой подписи, в качестве которой может выступать код из SMS. Подтверждение стало обязательным недавно, раньше для оформления договора достаточно было паспортных данных. С ними недобросовестные МФО и оформляли бумаги. Сейчас они поступают похожим образом, но уже вынуждены искать предлоги, чтобы добыть у граждан подтверждение из SMS», — пояснил Музалевский.
По его словам, микрофинансовые организации (МФО) используют обман, чтобы выманить у людей SMS-коды. Например, они предлагают исключить человека из базы данных должников, а для подтверждения этой процедуры просят отправить код из SMS. Однако этот код на самом деле используется для подтверждения выдачи кредита.
Эксперт отметил, что, если на человека оформили кредит без его согласия, необходимо прежде всего подать заявление в МФО с требованием аннулировать данный кредит. Затем следует обратиться в полицию и написать заявление в Центробанк с просьбой проверить законность оформления этого микрокредита.
«Несмотря на выполнение перечисленных выше процедур, МФО может продолжить требовать вернуть долг. Особенно если все формальности выдачи кредита вроде подтверждения по SMS были соблюдены в соответствии с законом. В таком случае жертве придется доказывать свою невиновность в суде», — предупредил эксперт.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».