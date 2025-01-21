Россиянам объяснили, как избавиться от навязанного микрозайма

О том, что схема все еще актуальна, свидетельствует эпизод мошенничества, который произошел с близким одного из сотрудников «Газеты.Ru» — 8 января 2025 года этот человек получил на счет 16 тысяч руб. Перевод пришел от популярного сервиса микрозаймов. Сама жертва никогда не обращалась в эту кредитную организацию лично или онлайн.