Россия в 2024 году обновила рекорд по потреблению молока

«Россияне второй год подряд выходят на рекордные показатели потребления в данном сегменте: в 2024 году потребление молочных продуктов составит до 250 кг на душу населения против 247 кг в предыдущем», — говорится в сообщении.
По предварительным данным Россельхозбанка, производство товарного молока в 2024 году увеличилось до 26,3 млн тонн, что на 2% выше показателя предыдущего года. «Основной драйвер увеличения объемов производства молока и молочных продуктов — растущий спрос», — рассказали в Россельхозбанке.
Аналитики банка также отмечают рост спроса на молокосодержащие товары, включая сыры, творог, сливочное масло и другие молокоемкие виды продукции.
«Россия занимает третью строчку рейтинга ведущих стран по производству сыров в мире после ЕС и США и входит в десятку ведущих стран по производству сливочного масла. Мы прогнозируем долгосрочный тренд повышения спроса на натуральные молочные жиры, постепенное замещение ими более дешевых аналогов на основе растительных жиров в потребительской корзине россиян», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.
В банке также сообщили, что рост потребления на внутреннем рынке создает предпосылки для притока инвестиций в производство и переработку молока. «По итогам 2025 года ожидается дальнейший рост объемов производства молока и молочных продуктов», — подчеркнули в Россельхозбанке.