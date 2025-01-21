Россия в 2024 году обновила рекорд по потреблению молока

«Россия занимает третью строчку рейтинга ведущих стран по производству сыров в мире после ЕС и США и входит в десятку ведущих стран по производству сливочного масла. Мы прогнозируем долгосрочный тренд повышения спроса на натуральные молочные жиры, постепенное замещение ими более дешевых аналогов на основе растительных жиров в потребительской корзине россиян», — отметил заместитель председателя правления Россельхозбанка Денис Константинов.