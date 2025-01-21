Reuters узнал, что возвращение Трампа означает для рубля

По данным издания, российский рубль начал год с минимумов с марта 2022 года, однако позже поднялся на 10%, став самой эффективной валютой на развивающихся рынках. Кроме того, несмотря на санкции, которые Вашингтон ввел против российского энергетического сектора 10 января, рубль готовится показать свой «лучший месяц» с момента введения ограничений.
Как пишет Reuters, многие аналитики ожидают возможного ослабления санкций в случае прямой беседы Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, даже несмотря на то, что советники американского лидера подчеркивали, что незамедлительного разрешения конфликта, скорее всего, не будет.
При этом, отмечает агентство, некоторые эксперты полагают, что российский рубль укрепится благодаря платежам за российский экспорт и возобновлению некоторых инвестиций, вызванному возможностью постепенного возвращения в систему.
По мнению других, говорится в материале, курс российской валюты может резко упасть. Аналитики связывают такой прогноз с огромным отложенным спросом на импорт со стороны авиации, энергетики и других секторов, в которых покрытие потребности в запасных деталях стоит около десятков миллиардов долларов.
Кроме того, санкции против России будут сохраняться до разрешения конфликта на Украине, что может занять годы, пишет Reuters.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».