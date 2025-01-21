Reuters узнал, что возвращение Трампа означает для рубля

По данным издания, российский рубль начал год с минимумов с марта 2022 года, однако позже поднялся на 10%, став самой эффективной валютой на развивающихся рынках. Кроме того, несмотря на санкции, которые Вашингтон ввел против российского энергетического сектора 10 января, рубль готовится показать свой «лучший месяц» с момента введения ограничений.