Путин: РФ находится на первом месте по поставкам нефти и газа в КНР

«Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода “Сила Сибири”, сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», — сказал Путин.
Он также отметил сотрудничество Москвы и Пекина в области ядерной энергетики. «В декабре 2024 года подписана дорожная карта о реализации комплексной программы сотрудничества по реакторам на быстрых нейтронах и замыканию ядерного топливного цикла. Это технология будущего атомной энергетики», — подчеркнул российский лидер.
Помимо взаимодействия по линии энергетики, он обратил внимание на успехи совместных проектов России и Китая в промышленности, транспорте и сельском хозяйстве, особенно отметив проведение в провинциях КНР ярмарок товаров «Сделано в России».
Кроме того, Путин указал на расширение гуманитарных связей. «В рамках перекрестных годов культуры только в соответствии с российским планом в обеих странах уже проведено свыше 130 мероприятий. Растут встречные туристические потоки, спортивные и образовательные обмены», — подытожил он.