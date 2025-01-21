Путин: РФ находится на первом месте по поставкам нефти и газа в КНР

«Китай является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов. Мы удерживаем первое место по экспорту нефти. Пять лет назад мы вместе с вами дали старт эксплуатации газопровода “Сила Сибири”, сегодня же Россия вышла на первое место по поставкам в Китай природного газа», — сказал Путин.