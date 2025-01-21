Петербургский терминал освобождают от иностранцев

По мнению надзорного ведомства, последние нарушили принятый еще в 2008 году ФЗ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства». Согласно ему, иностранные инвесторы не могут быть собственниками компаний, имеющих стратегическое значение для обороны страны, без предварительного согласования их участия специальной правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ. Согласно разъяснениям Конституционного суда, данный закон ограничил участие иностранного капитала в стратегических обществах в целях недопущения безнадзорного совершения сделок, в результате которых иностранный инвестор мог бы получить контроль над такими предприятиями. Однако именно так произошло с АО ПНТ, полагает Генпрокуратура.