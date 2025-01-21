Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале

Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.