Пенсионеры могут получить дополнительно проиндексированную пенсию в феврале

Страховые пенсии как для неработающих, так и для работающих пенсионеров с 2025 года были проиндексированы на 7,3%. Кроме того, правительство РФ может до 1 февраля 2025 года принять решение о доиндексации страховых пенсий с учетом уровня инфляции за прошлый год, показатель дополнительного повышения составит 2,22%. Инфляция в России в 2024 году составила 9,52%, сообщили ранее в Росстате.
«В случае одобрения правительством дополнительного повышения пенсий до 9,5% вместо ранее запланированных 7,3%, пенсионеры уже в феврале смогут рассчитывать на увеличенные выплаты, включая компенсацию за январский период», — сказал Чаплин.
По его словам, пенсия, которая составляла 16 000 рублей, возрастет до 17 520 рублей, а не до 17 168 рублей, как это было бы при январском повышении на 7,3%.