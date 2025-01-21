Официальный курс доллара опустился ниже отметки в 100 рублей

Курс доллара оказался ниже психологической отметки в 100 рублей, потеряв больше двух рублей с 21 января.
ЦБ установил курс на отметке 99,9282 рубля за доллар против 101,9579 рубля днем ранее.
Курс юаня также немного понизился, потеряв 9 копеек, с 13,8302 рубля до 13,7370 рубля.
Курс евро также подешевел, почти на два рубля — с 105,0457 рубля до 103,2856 рубля.
Минфин США 12 июля 2024 года ввел санкции против Московской биржи. В результате, биржевые торги долларом и евро приостановили и перенесли на внебиржевой рынок. Официальные курсы европейской и американской валют по будням устанавливает Центробанк, ориентируясь на отчетность банков и информацию внебиржевых торгов.
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