НБКИ: в РФ в IV квартале 2024 года объем выданных потребкредитов упал на 51%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Объем выданных потребительских кредитов в РФ в IV квартале 2024 года составил 0,79 трлн рублей, снизившись на 51,4% по сравнению с III кварталом. Это самый низкий квартальный показатель за 2024 год, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.