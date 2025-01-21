НБКИ: в РФ в IV квартале 2024 года объем выданных потребкредитов упал на 51%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Объем выданных потребительских кредитов в РФ в IV квартале 2024 года составил 0,79 трлн рублей, снизившись на 51,4% по сравнению с III кварталом. Это самый низкий квартальный показатель за 2024 год, сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.
Количество выданных потребкредитов упало на 40% — до 5,28 млн.
Наибольший объем выданных потребительских кредитов в регионах РФ в IV квартале 2024 года был отмечен в Москве (71 млрд рублей), Московской области (46,8 млрд рублей), Краснодарском крае (31,1 млрд рублей), а также в Свердловской области (27,8 млрд рублей) и Санкт-Петербурге (27,7 млрд рублей).
Самое значительное снижение объема выданных потребкредитов в регионах (среди 30 регионов — лидеров по объемам выдачи) зафиксировано в Республике Саха (Якутия) (-56,6%), Красноярском крае (-54,9%), Новосибирской (-54,6%) и Тюменской (-54,5%) областях, а также Пермском крае (-54,2%). В Москве и Санкт-Петербурге показатель упал на 52% и 53,4% соответственно.
«Во второй половине прошлого года наблюдалось падение выдачи потребительских кредитов. Таким образом, можно констатировать, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам “охлаждения” рынка необеспеченного кредитования», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.