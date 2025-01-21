Молдавия предложила Приднестровью закупать газ на биржах Европы по цене рынка

«Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета его транзита по Украине и отказа Кишинева уплатить долг. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией Молдавию и Приднестровье Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра. Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. В Приднестровье для экономии отключили центральное отопление, снабжение горячей водой, начали веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.