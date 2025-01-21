Молдавия предложила Приднестровью закупать газ на биржах Европы по цене рынка

КИШИНЕВ, 21 января. /ТАСС/. Власти Молдавии предлагают закупать газ для Приднестровья на Европейской фондовой бирже по рыночной цене. Об этом заявил государственный секретарь министерства энергетики Константин Боросан после того, как руководство Приднестровья согласилось с предложением Кишинева осуществлять закупки газа через компанию «Молдовагаз».
«Молдовагаз — единственная компания, которая может поставлять газ на левый берег Днестра. 31 декабря прошлого года на газовой бирже Болгарии компаниями “Молдовагаз” и “Энергоком” была проведена тестовая закупка, в результате которой газ был успешно доставлен в Молдавию. 2 января я сообщил Тираспольтрансгазу, что контрольная закупка прошла успешно, но они отказались от помощи», — сказал Боросан в эфире Радио Молдова.
По его словам, объемов газа, закупаемых для Приднестровья на европейских биржах, будет достаточно только для внутреннего потребления региона, без учета возможности выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, которая обеспечивает до 80% потребностей Молдавии в электроэнергии. «Мы понимаем, что закупаемые объемы покроют только потребности левого берега и не будут направлены на выработку электроэнергии», — уточнил он.
Боросан также сообщил, что Тираспольтрансгаз будет обязан оплатить этот газ по рыночной цене. «Цена будет рыночной, и она меняется ежедневно. Этот газ приобретается либо на биржевой площадке, либо по двусторонним контрактам, источником которых являются фондовая биржа или энергетический рынок», — пояснил госсекретарь.
Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский попросил президента Молдавии Майю Санду выполнить обещание не препятствовать поставкам газа в Приднестровье, о которых он договорился в ходе визита в Москву. Он согласился с предложением Кишинева, что поставки будут осуществляться через Молдовагаз.
«Газпром» прекратил поставки газа в Молдавию с начала января после запрета его транзита по Украине и отказа Кишинева уплатить долг. В этой ситуации снабжавшая электроэнергией Молдавию и Приднестровье Молдавская ГРЭС была переведена на уголь и обслуживает только потребителей левого берега Днестра. Молдавия закупает более дорогое электричество в Румынии. В Приднестровье для экономии отключили центральное отопление, снабжение горячей водой, начали веерные отключения электроэнергии. Запасов угля на Молдавской ГРЭС хватит до конца января или середины февраля.