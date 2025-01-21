«Мир квартир»: проще всего накопить на дом жителям Магадана и ЕАО

В сравнении с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, средний срок накопления для россиян на покупку дома снизился почти на год. Это произошло потому, что зарплаты росли быстрее, чем стоимость недвижимости: первые выросли на 37% за два года, а вторая — только на 23%, добавили в компании.