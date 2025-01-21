«Мир квартир»: проще всего накопить на дом жителям Магадана и ЕАО

В целом по России, по подсчетам компании, при средней цене дома 7,427 миллиона рублей и зарплате 86,582 тысячи рублей в месяц придется копить 7,1 года.
«Быстрее всего на дом в своем регионе можно накопить жителям Еврейской автономной области и Магаданской областей — это займет всего 3,4 года. В первой области очень низкие цены на дома — в среднем 3,264 миллиона рублей, а во второй высокие зарплаты — в среднем 151,358 тысячи рублей», — уточнили в компании.
Также сравнительно быстро накопить на дом смогут жители Архангельской области (3,8 года), Чукотки (4 года), Коми (4,1 года), Курганской (4,2 года), Кемеровской (4,6 года) областей, Красноярского края (4,9 года), Ханты-Мансийского автономного округа (4,9 года) и Камчатского края (5 лет), отметили в «Мире квартир».
По данным компании, дольше всего в России копить на дом придется жителям Дагестана (почти 27 лет), а также Ингушетии (25,6 года) и Чечне (23,4 года).
Москвичам, как подсчитали в «Мире квартир», потребуется копить на дом около 17 лет, жителям Санкт-Петербурга — почти 18 лет.
В сравнении с аналогичным исследованием, проведенным в 2023 году, средний срок накопления для россиян на покупку дома снизился почти на год. Это произошло потому, что зарплаты росли быстрее, чем стоимость недвижимости: первые выросли на 37% за два года, а вторая — только на 23%, добавили в компании.