Минюст представил механизм конфискации имущества иностранных компаний в РФ

«Взысканное имущество передается уполномоченным органам для обращения в государственную собственность», — уточнила старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. Она обратила внимание на то, что формально обратить взыскание могут как на суверенные активы, так и на имущество частных лиц недружественных государств. «Данная мера — ответ на закон США, принятый в апреле 2024 г., допускающий конфискацию российских суверенных активов. До сих пор он остается “спящим”, в связи с чем рассуждать о реальном изъятии иностранных активов преждевременно», — пояснила юрист.