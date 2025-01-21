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Минюст представил механизм конфискации имущества иностранных компаний в РФ

Белый дом подготовил специальную процедуру для определения компенсации ущерба, нанесенного государству или Центральному банку иностранными государствами, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух своих инсайдеров. Законопроект, разработанный Министерством юстиции, уже был включен в повестку заседания правительственной комиссии по законодательной деятельности 20 января, однако пока что не получил одобрения.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Freepik

В мае 2024 года президентом РФ был подписан указ, направленный на защиту российских интересов в ответ на недружественные действия США, предполагающие изъятие суверенных активов России. Документ устанавливает порядок оценки ущерба, проверки обоснованности заявлений и возможность обращения взыскания на имущество иностранных государств и связанных с ними лиц. Для реализации указа также планируется внесение изменений в законодательство, закрепляющих механизм компенсации в случаях лишения российских правообладателей имущества.

Согласно законопроекту Минюста, иски будут рассматриваться Арбитражным судом Московской области. Истцами могут выступать РФ, ЦБ, уполномоченные органы исполнительной власти или Генпрокуратура, а ответчиком — иностранное государство. В случае включения в перечень имущества физических или юридических лиц они станут соответчиками. Судебные решения об изъятии имущества предполагается исполнять немедленно, что должно обеспечить оперативность процедуры.

Эксперты отмечают, что планируемые меры связаны с нарастающим давлением на российские активы за рубежом. Владимир Груздев из Ассоциации юристов России подчеркивает, что изъятие имущества у иностранных государств возможно на основании гражданского законодательства, а судебные решения смогут устанавливать приоритет российского правопорядка над иностранным правом в соответствующих правоотношениях. Это создаст правовые основания для обращения взыскания на имущество недружественных стран в случае нарушений.

По мнению экспертов, такая инициатива — это ответ на обсуждения в зарубежных странах о конфискации российских активов, в том числе суверенных фондов ЦБ. Однако для удовлетворения российского иска потребуется доказать факт конфискации и несправедливое ограничение иммунитетов российских активов за границей. Решения об изъятии имущества будут приниматься с участием правительственной комиссии, что обеспечивает контроль за соблюдением интересов государства.

«Взысканное имущество передается уполномоченным органам для обращения в государственную собственность», — уточнила старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. Она обратила внимание на то, что формально обратить взыскание могут как на суверенные активы, так и на имущество частных лиц недружественных государств. «Данная мера — ответ на закон США, принятый в апреле 2024 г., допускающий конфискацию российских суверенных активов. До сих пор он остается “спящим”, в связи с чем рассуждать о реальном изъятии иностранных активов преждевременно», — пояснила юрист.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».