Минюст представил механизм конфискации имущества иностранных компаний в РФ

В мае 2024 года президентом РФ был подписан указ, направленный на защиту российских интересов в ответ на недружественные действия США, предполагающие изъятие суверенных активов России. Документ устанавливает порядок оценки ущерба, проверки обоснованности заявлений и возможность обращения взыскания на имущество иностранных государств и связанных с ними лиц. Для реализации указа также планируется внесение изменений в законодательство, закрепляющих механизм компенсации в случаях лишения российских правообладателей имущества.
Согласно законопроекту Минюста, иски будут рассматриваться Арбитражным судом Московской области. Истцами могут выступать РФ, ЦБ, уполномоченные органы исполнительной власти или Генпрокуратура, а ответчиком — иностранное государство. В случае включения в перечень имущества физических или юридических лиц они станут соответчиками. Судебные решения об изъятии имущества предполагается исполнять немедленно, что должно обеспечить оперативность процедуры.
Эксперты отмечают, что планируемые меры связаны с нарастающим давлением на российские активы за рубежом. Владимир Груздев из Ассоциации юристов России подчеркивает, что изъятие имущества у иностранных государств возможно на основании гражданского законодательства, а судебные решения смогут устанавливать приоритет российского правопорядка над иностранным правом в соответствующих правоотношениях. Это создаст правовые основания для обращения взыскания на имущество недружественных стран в случае нарушений.
По мнению экспертов, такая инициатива — это ответ на обсуждения в зарубежных странах о конфискации российских активов, в том числе суверенных фондов ЦБ. Однако для удовлетворения российского иска потребуется доказать факт конфискации и несправедливое ограничение иммунитетов российских активов за границей. Решения об изъятии имущества будут приниматься с участием правительственной комиссии, что обеспечивает контроль за соблюдением интересов государства.
«Взысканное имущество передается уполномоченным органам для обращения в государственную собственность», — уточнила старший юрист практики комплаенса и санкционного права BGP Litigation Мария Удодова. Она обратила внимание на то, что формально обратить взыскание могут как на суверенные активы, так и на имущество частных лиц недружественных государств. «Данная мера — ответ на закон США, принятый в апреле 2024 г., допускающий конфискацию российских суверенных активов. До сих пор он остается “спящим”, в связи с чем рассуждать о реальном изъятии иностранных активов преждевременно», — пояснила юрист.
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