Минстрой России изменил правила строительства в Арктике

«Утверждено изменение правил проектирования оснований фундаментов зданий и сооружений, в том числе подземных, возводимых на территории распространения многолетнемерзлых грунтов. При актуализации документа использованы результаты шести прикладных научных исследований, выполненных в 2022 и 2023 годах», — сообщила пресс-служба ведомства.
Как подчеркивается в сообщении, развитие Арктики является одним из значимых направлений для российской строительной отрасли. Новые правила должны позволить увеличить объемы жилищного строительства и способствовать сокращению непригодного для проживания жилфонда на территории криолитозоны и Арктической зоны.
Внесенные в свод правил изменения, в частности, позволяют применять при возведении фундаментов сваи из стеклопластика.
«В своде правил уточняются положения, связанные с проектированием свайных фундаментов: антикоррозионная защита, применение стеклопластика, учет шероховатости поверхности, расчет касательных сил морозного пучения при заполнении лидерных скважин буроопускных свай цементно-песчаным раствором на всю высоту. Также в документ внедряются требования по проектированию оснований и фундаментов на намывных грунтах, дополняются положения, регламентирующие проведение геотехнического мониторинга и уточняются механические характеристики промерзающих и в дальнейшем оттаивающих грунтов», — говорится в сообщении.
Кроме того, изменения позволят учитывать изменение механических свойств грунта после промерзания и дальнейшего оттаивания.
Новая редакция правил вступит в действие в конце января.