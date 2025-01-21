Минстрой России изменил правила строительства в Арктике

«В своде правил уточняются положения, связанные с проектированием свайных фундаментов: антикоррозионная защита, применение стеклопластика, учет шероховатости поверхности, расчет касательных сил морозного пучения при заполнении лидерных скважин буроопускных свай цементно-песчаным раствором на всю высоту. Также в документ внедряются требования по проектированию оснований и фундаментов на намывных грунтах, дополняются положения, регламентирующие проведение геотехнического мониторинга и уточняются механические характеристики промерзающих и в дальнейшем оттаивающих грунтов», — говорится в сообщении.