Минфин заявил о рекордном уровне расходов в конце 2024 года

Оценка декабрьских затрат была получена путем вычитания суммарных расходов за период с января по ноябрь (33,04 трлн рублей) из общей суммы за год. Таким образом, декабрьский объем расходов оказался на 30,2% выше уровня декабря 2023 года, когда было потрачено 5,5 трлн рублей. Кроме того, данный показатель за 2024 год превзошел предыдущий антирекорд, установленный в 2022 году, когда расходы составили 7 трлн рублей. Тогда значительная часть средств была направлена на финансирование обязательств будущих периодов.