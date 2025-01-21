Малый бизнес России в 2024 году смог увеличить выручку

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Российские предприятия малого и среднего бизнеса в 2024 году в целом увеличили выручку по сравнению с предыдущим годом, однако эта динамика связана в первую очередь с ростом цен, говорится в исследовании IT-компании «Эвотор», с которым ознакомился ТАСС. Лучшие результаты в 2024 году показали, в частности, кофейни, стритфуд и барбершопы.
«Эвотор» проанализировал ключевые показатели малого и среднего бизнеса в разных сегментах на данных продаж более 1 млн касс во всех регионах России. Аналитики оценивали средний оборот на точку и среднее число чеков на точку по разным сегментам бизнеса. Коммерческий директор «Эвотора» Александр Мышкин указал, что малый бизнес за 2024 год нарастил среднюю выручку на 15%.
«Но рост оборотов в первую очередь связан с инфляцией, так как реальный спрос — среднее число продаж на точку — увеличился только на 3%. Хорошим 2024 год оказался для автосервисов, турагентств, гостиниц, кофеен, стритфуда, барбершопов и парикмахерских — там, где у малого бизнеса нет жесткой конкуренции с маркетплейсами или крупными сетями», — сказал Мышкин, слова которого привели в пресс-службе компании.
О динамике различных сегментов.
В сфере несетевой розницы средняя выручка специализированных продуктовых лавок за прошлый год выросла на 23%, число продаж — на 7%. Несетевые «магазины у дома» повысили выручку на 16%, среднее число продаж — на 3%. В непродовольственной рознице цветочные магазины нарастили количество продаж на 10%, а обороты — на 30%. Офлайн-магазины одежды смогли увеличить обороты на 17%, число продаж — на 5%.
«Уменьшился спрос в пивных магазинах: число продаж снизилось на 6%, в то время как за счет роста цен средняя выручка превысила прошлогоднюю на 6%. Среднее число продаж уменьшилось и в табачных лавках — на 2%, хотя средняя выручка из-за инфляции выросла на 12%. В то же время точки с продажами электронных сигарет и устройств нагревания табака нарастили число продаж на 8%, а обороты — на 32%», — отмечают авторы исследования.
В сегменте общепита популярными остаются кофейни: средняя выручка точек с кофе навынос в 2024 году выросла на 30%, число продаж — на 14%. Обороты киосков с едой навынос повысились на 29%, количество продаж — на 16%.
Среднее число продаж у пекарен возросло лишь на 1%, тогда как выручка — на 13%. Одновременно количество продаж у кондитерских снизилось на 2%, а обороты выросли на 11%. Выручка киосков с мороженым увеличилась по сравнению с 2023 годом на 19%, число продаж — на 6%.
Среднее число продаж в магазинах автотоваров повысилось на 24%, средняя выручка — на 46%. Автосервисы смогли нарастить число обращений на 34%, а обороты — на 52%. «Автовладельцы в текущих условиях стремятся сохранить машины в хорошем состоянии, а не заменять на новые», — отмечается в исследовании. Среднее число услуг в барбершопах выросло на 21%, обороты — на 33%.
«Эвотор» также отмечает рост спроса на путешествия в 2024 году. Так, среднее число продаж турагентств увеличилось на 36%, выручка — на 58%. «Благодаря интересу к внутреннему туризму, в 2024 году отели и гостевые дома смогли нарастить выручку на 26%, а число продаж — на 16%», — указывает IT-компания.