Малый бизнес России в 2024 году смог увеличить выручку

«Уменьшился спрос в пивных магазинах: число продаж снизилось на 6%, в то время как за счет роста цен средняя выручка превысила прошлогоднюю на 6%. Среднее число продаж уменьшилось и в табачных лавках — на 2%, хотя средняя выручка из-за инфляции выросла на 12%. В то же время точки с продажами электронных сигарет и устройств нагревания табака нарастили число продаж на 8%, а обороты — на 32%», — отмечают авторы исследования.