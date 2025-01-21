Льготное кредитование АПК РФ возобновят на следующей неделе

По ее словам, объем фактического освоения субсидий за 2024 год (все направления льготного кредитования) составил 330,2 млрд рублей, в то время как на 2025 год предусмотрено федеральным бюджетом (с учетом текстовых статей) 157,8 млрд рублей. «С одной стороны, сразу вопрос — а сможем ли мы субсидировать, но у нас и на начало 2024 года было не 330 млрд рублей, а 190 млрд рублей, и это заслуга как правительства, так и министерства», — подчеркнула Фастова.