Льготное кредитование АПК РФ возобновят на следующей неделе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Льготное кредитование российского агропромышленного комплекса будет возобновлено на следующей неделе. Об этом сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Елена Фастова на Втором форуме лидеров молочной индустрии.
«По новым кредитам подписано распоряжение правительства, и мы надеемся, что к концу января, то есть на следующей неделе, мы откроем финансирование», — сказала Фастова.
По ее словам, объем фактического освоения субсидий за 2024 год (все направления льготного кредитования) составил 330,2 млрд рублей, в то время как на 2025 год предусмотрено федеральным бюджетом (с учетом текстовых статей) 157,8 млрд рублей. «С одной стороны, сразу вопрос — а сможем ли мы субсидировать, но у нас и на начало 2024 года было не 330 млрд рублей, а 190 млрд рублей, и это заслуга как правительства, так и министерства», — подчеркнула Фастова.
В то же время объем субсидий на льготные краткосрочные кредиты на молочное скотоводство в 2025 году составит 5,5 млрд рублей, на льготные инвестиционные кредиты — 4 млрд рублей, сообщается в презентации.
Ранее министерство сообщило об открытии льготного кредитования агропромышленного комплекса в конце января 2025 года.