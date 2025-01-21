Каким будет курс рубля 22 января 2025: прогноз эксперта

Сказались укрепление рубля и спад нефтяных цен с одной стороны, и техническая перегретость после волны роста — с другой. Впрочем, под вечер покупатели немного приободрились.
Влияние начала президентства Трампа на рублевые активы пока почти никак не выражено. В разрезе геополитики внятных сигналов для РФ еще не звучало, в разрезе рыночной конъюнктуры также заметных перемен не случилось — нефть чуть просела, но держится недалеко от $80, индекс доллара отошел ближе к 108 п.
В США торги вторника на биржах США начались в плюсе. Китайские биржи торговались нейтрально — Трамп пока не ввел спецпошлины для товаров из КНР. Январский индекс экономических настроений еврозоны (ZEW) оказался лучше прогноза и значения за предыдущий месяц.
Завтра в швейцарском Давосе продолжатся встречи в рамках Всемирного экономического форума. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. На российском рынке выйдет статистика по недельным темпам роста потребительских цен.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 22 января — 2875−3000 п.
Рубль укрепляется на фоне приближения пика налогового периода. Юань на Мосбирже сегодня опускался ниже 13,6, официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ до 99,92. В пользу рубля также продолжают играть высокие ставки в экономике, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. Цены на нефть немного откатились, но находятся вблизи $80 за баррель Brent.
В то же время вскоре на рубль может начать оказывать давление снижение притока валюты вследствие эффекта последних санкций в отношении нефтяного экспорта. Фактор Трампа пока на рубле не отразился. Во-первых, важных геополитических сигналов для РФ еще не прозвучало, во-вторых, доллар и нефть с понедельника не показывали сильных движений.
Краткосрочно ждем юань ближе к 13,5, доллар может на время задержаться под 100.
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