Каким будет курс рубля 22 января 2025: прогноз эксперта

Влияние начала президентства Трампа на рублевые активы пока почти никак не выражено. В разрезе геополитики внятных сигналов для РФ еще не звучало, в разрезе рыночной конъюнктуры также заметных перемен не случилось — нефть чуть просела, но держится недалеко от $80, индекс доллара отошел ближе к 108 п.