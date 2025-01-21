«Контур. Фокус»: ИП обошли юрлиц по числу регистраций в 2024 году в РФ

В 2024 году в России закрылось на 14,31% больше ИП, чем в 2023. Число ликвидаций юрлиц в то же время оказалось на 18,24% меньше, чем в предыдущем году. Общее количество ликвидаций в 2024 году по сравнению с 2023 увеличилось на 4,16%. «В топе ликвидаций оказалась розничная торговля, что объясняется высокой активностью на маркетплейсах — предприниматели пробуют себя, регистрируются, а если не получается, то ликвидируются. На втором месте по количеству ликвидаций — общепит. Это можно объяснить снижением активности в отрасли, от ресторанов до шаурмичных. Ну и на третьем месте по ликвидациям находятся транспортные и логистические услуги, это еще одна популярная сфера в малом бизнесе», — заключил Яковлев.