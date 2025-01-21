«Контур. Фокус»: ИП обошли юрлиц по числу регистраций в 2024 году в РФ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 января. /ТАСС/. Количество индивидуальных предпринимателей (ИП), зарегистрированных в России, выросло за год почти на 7% и превысило 4,5 млн. Об этом говорится в исследовании проекта «Контур. Фокус», имеющемся в распоряжении ТАСС.
«Исследование показало, что бизнес в стране растет, но в основном за счет предпринимателей. Если на январь прошлого года в России работали 4 260 410 ИП, то к январю 2025 года их количество увеличилось до 4 556 950 — на рынок пришли 296 540 новых предпринимателей, рост составил 6,96%», — указывается в исследовании.
Количество юрлиц также растет, однако значительно меньше, чем число ИП, подсчитали аналитики. В январе 2025 года их количество составило более 3,18 млн, что на 0,36% больше, чем в январе 2024 года. В целом, российский бизнес показывает положительную динамику — количество юрлиц и ИП за год выросло на 4,14%.
В сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) количество предпринимателей также выросло на 6,56% — до 4,32 млн. В исследовании отмечается, что юрлиц в то же время, напротив, стало меньше на 1,13%. Их число к 1 января 2025 года достигло 2,26 млн.
По словам эксперта проекта «Контур. Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антона Яковлева, больший рост ИП на фоне юрлиц можно объяснить развитием молодежного предпринимательства и простотой управления. «При этом, несмотря на активный рост бизнеса в целом, сокращается общая доля МСП. Это показатель того, что микро — и малый бизнес стремительно укрупняются, наращивают доходы и переходят из МСП в “высшую лигу”. Общая динамика регистраций субъектов предпринимательства немного замедлилась — новые субъекты стали регистрироваться чуть реже. Это может быть показателем более осознанного выбора между собственным бизнесом и работой по найму», — пояснил он.
В топе регистрирующихся отраслей оказались аутсорсинговые услуги для бизнеса, добавил Яковлев. «В последнее время удобство аутсорсинга оценили не только предприниматели, пользующиеся такими услугами, но и сами специалисты оказывающие аутсорсинговые услуги. На втором месте — рекламные услуги, которые прирастают активно каждый год за счет агентств, оказывающих услуги по рекламе в интернете. На третьем месте — персональные услуги, которые растут за счет небольших студий красоты, маникюра, барберных и иных услуг», — отметил эксперт.
Ликвидация ИП и юрлиц
В 2024 году в России закрылось на 14,31% больше ИП, чем в 2023. Число ликвидаций юрлиц в то же время оказалось на 18,24% меньше, чем в предыдущем году. Общее количество ликвидаций в 2024 году по сравнению с 2023 увеличилось на 4,16%. «В топе ликвидаций оказалась розничная торговля, что объясняется высокой активностью на маркетплейсах — предприниматели пробуют себя, регистрируются, а если не получается, то ликвидируются. На втором месте по количеству ликвидаций — общепит. Это можно объяснить снижением активности в отрасли, от ресторанов до шаурмичных. Ну и на третьем месте по ликвидациям находятся транспортные и логистические услуги, это еще одна популярная сфера в малом бизнесе», — заключил Яковлев.
Эксперты проанализировали, как изменилось состояние российского бизнеса в 2024 году. Был рассмотрен период с 1 января 2024 года по 1 января 2025 года.