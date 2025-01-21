Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 февраля 2025 года

Если цены на нефть начнут расти, это неминуемо отразится на биржевых и на розничных ценах на бензин.
В России, по словам эксперта, дополнительным фактором станет политика правительства, направленная на стабилизацию внутренних цен через регулирование экспорта нефтепродуктов.
На сегодняшний день цены на бензин в России остаются относительно стабильными.
«По биржевым данным, средняя цена АИ-92 составляет около 55 тысяч рублей за тонну, что примерно соответствует уровню предыдущего дня. На розничном рынке литр АИ-92 в среднем стоит около 50 рублей, а АИ-95 — около 55 рублей, без значительных изменений», — сказал эксперт.
Таким образом, в ближайшие месяцы основными драйверами изменения цен на бензин будут оставаться колебания на нефтяном рынке, сезонный спрос и меры государственного регулирования. Однако значительных скачков цен пока ожидать не стоит, заключил Николай Переславский.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».