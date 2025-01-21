Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 февраля 2025 года

«По биржевым данным, средняя цена АИ-92 составляет около 55 тысяч рублей за тонну, что примерно соответствует уровню предыдущего дня. На розничном рынке литр АИ-92 в среднем стоит около 50 рублей, а АИ-95 — около 55 рублей, без значительных изменений», — сказал эксперт.