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Эксперт рассказал, как изменятся цены на бензин с 1 февраля 2025 года

В феврале значительное влияние на цены может оказать ситуация на глобальном рынке нефти, рассказывает Николай Переславский, руководитель отдела экономических исследований CM Service.

Елена Рогачева
Автор Финансы Mail
Источник: Reuters

Если цены на нефть начнут расти, это неминуемо отразится на биржевых и на розничных ценах на бензин.

В России, по словам эксперта, дополнительным фактором станет политика правительства, направленная на стабилизацию внутренних цен через регулирование экспорта нефтепродуктов.

На сегодняшний день цены на бензин в России остаются относительно стабильными.

«По биржевым данным, средняя цена АИ-92 составляет около 55 тысяч рублей за тонну, что примерно соответствует уровню предыдущего дня. На розничном рынке литр АИ-92 в среднем стоит около 50 рублей, а АИ-95 — около 55 рублей, без значительных изменений», — сказал эксперт.

Таким образом, в ближайшие месяцы основными драйверами изменения цен на бензин будут оставаться колебания на нефтяном рынке, сезонный спрос и меры государственного регулирования. Однако значительных скачков цен пока ожидать не стоит, заключил Николай Переславский.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».