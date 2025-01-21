Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,18−2,21%

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи большую часть вторника нес потери, моментами откатываясь ниже 2 900 пунктов. Однако по итогам дня рублевый индикатор подрос на 0,18%, до 2 934,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,21%, до 925,16 пункта. Курс юаня за день снизился на 24 копейки — до 13,58 рубля.
«На российских ценных бумагах сказались укрепление рубля и спад нефтяных цен с одной стороны, техническая перегретость после волны роста — с другой. Впрочем, под вечер покупатели немного приободрились», — отметил эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Александр Шепелев.
Влияние начала президентства Трампа на рублевые активы пока почти никак не выражено. «В разрезе геополитики внятных сигналов для РФ еще не звучало, в разрезе рыночной конъюнктуры также заметных перемен не случилось — нефть чуть просела, но держится недалеко от $80, индекс доллара отошел ближе к 108 п.», — добавил эксперт. В США торги вторника на биржах США начались в плюсе. Китайские биржи торговались нейтрально.
Рынок акций
«Покупки в акциях “Полюса” и “Селигдара” активизировались во второй половине дня вместе с отступлением цен на золото от района $2 715 за унцию и возвращением котировок к сопротивлению $2 760 за унцию», — рассказала аналитик ИК «Велес капитал» Елена Кожухова.
Акции застройщика «Самолета» продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку, добавила эксперт. «Ранее в январе также стало известно, что “Самолет” запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб, таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании. С фундаментальной точки зрения вложения в акции “Самолета” на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом», — считают в ИК «Велес капитал».
Бумаги «Мечела» поддержали сообщения о переносе выплат по части основного долга с 2025—2026 годов на 2027−2030 годы. «Высокая долговая нагрузка Мечела помимо общего ухудшения ситуации в угольной отрасли в последние месяцы оказывала давление на акции компании», — пояснила Елена Кожухова.
В наибольшем минусе к завершению сессии находились акции ТГК-1 (-3,46%), котировки ВК (-1,81%), бумаги ДВМП (-1,72%), акции ЛСР (-1,66%), котировки НЛМК (-1,13%).
Прогноз на 22 января
Прогноз «БКС мир инвестиций» по индексу Мосбиржи на 22 января — 2 875−3 000 пунктов. Краткосрочно в компании ожидают юань ближе к 13,5 рубля, доллар — ниже 100 рублей.
Freedom Finance Global полагают, что завтра индекс Мосбиржи может двигаться в коридоре 2 850−2 950 пунктов, ориентиры по курсу рубля к доллару, евро и юаню: 98,5−100 рублей, 102−104 рублей и 13,5−14 рублей. соответственно.
Завтра в швейцарском Давосе продолжатся встречи в рамках Всемирного экономического форума. Председатель ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью. На российском рынке выйдет статистика по недельным темпам роста потребительских цен.