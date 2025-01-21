Индексы Мосбиржи и РТС выросли на 0,18−2,21%

Акции застройщика «Самолета» продолжали расти в рамках восстановления от недавних минимумов, надеясь на улучшение ситуации в отрасли и, возможно, государственную поддержку, добавила эксперт. «Ранее в январе также стало известно, что “Самолет” запускает программу по выкупу своих облигаций в объеме до 10 млрд руб, таким образом, очевидно, пытаясь несколько успокоить инвесторов, переживающих за возможное банкротство компании. С фундаментальной точки зрения вложения в акции “Самолета” на данный момент в условиях сохранения высокой процентной ставки в РФ и долговой нагрузки компании представляются рискованными, но могут оправдать себя при дальнейшем улучшении настроений в отрасли и на российском фондовом рынке в целом», — считают в ИК «Велес капитал».