Генеративный ИИ может принести странам БРИКС+ до $600 млрд к 2030 году

«Эксперты консалтинговой компании “Яков и Партнеры” изучили текущую ситуацию и перспективы развития генеративного ИИ в странах, входящих в БРИКС, по состоянию на ноябрь 2024 года. По результатам исследования “Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы”, к 2030 году ожидаемый реализованный экономический потенциал от внедрения технологий генеративного ИИ в государствах объединения может составить 350−600 млрд долларов США», — говорится в исследовании.
По оценкам аналитиков, к этому времени полный экономический эффект от внедрения генеративных моделей искусственного интеллекта в экономики стран, входящих в объединение, может составить от $0,9 до $1,4 триллиона. Это составит примерно 20% от общего экономического эффекта от ИИ в этих государствах.
Тем не менее, по мнению экспертов, с 2022 года развитие генеративного ИИ в странах БРИКС и других регионах мира происходило неравномерно. К середине 2023 года Китай уже выпустил собственные решения, которые достигли уровня западных аналогов. В то же время Россия и ОАЭ только начали активно внедрять свои собственные модели. Согласно аналитическим данным, 54% российских компаний уже внедрили решения на основе генеративного ИИ хотя бы в одну функциональную область своей организации. В других странах БРИКС, как отмечают эксперты, технологии развивались не так быстро или не в таком широком масштабе. «Тем не менее, к концу 2024 года государства БРИКС+, во многом благодаря Китаю, идут вровень или с небольшим отставанием (менее полугода) от лидера в этой сфере — США», — считают авторы исследования.
По мнению экспертов, почти 70% потенциального эффекта от внедрения генеративного искусственного интеллекта в экономики стран, входящих в объединение, будет сосредоточено в шести ключевых отраслях: банковском секторе, розничной торговле, машиностроении, энергетике, электронике и информационных технологиях. Исследование показало, что с географической точки зрения более 86% совокупного эффекта в объединении приходится на Китай. Индия, Бразилия и Россия занимают 12%, а остальные страны — менее 2%. Такое распределение главным образом обусловлено размерами экономик этих государств.
Сотрудничество в области ИИ
Эксперты выделили пять ключевых направлений сотрудничества в сфере развития генеративного искусственного интеллекта среди стран БРИКС+. К ним относятся совместные разработки моделей и продуктов на основе генеративного ИИ, обмен вычислительными мощностями и данными, кадровое обеспечение и образование в этой области и создание саморегулируемых организаций и системы регулирования.
По мнению специалистов, Китай будет продолжать соперничать с США за лидерство как в области исследований, так и в области промышленного применения своих решений. Саудовская Аравия, ОАЭ, Индия и Бразилия сосредоточатся на развитии внутреннего рынка, создавая модели на национальных языках и бизнес-решения. Лучшие из них могут быть впоследствии экспортированы в другие страны.
ЮАР, вероятно, будет выступать в роли потребителя технологий, адаптируя решения международных компаний к своим внутренним потребностям. В России, согласно государственной стратегии, к 2030 году ожидается значительный прирост ВВП за счет внедрения технологий искусственного интеллекта. Этот показатель должен достичь 11,2 трлн рублей.
Об опросе
Опрос проводился в рамках исследования «Генеративный ИИ в странах БРИКС+: тренды и перспективы». В нем участвовали порядка 100 технических директоров из топ-300 компаний в каждом из государств объединения. Кроме того, были проведены ряд интервью с ведущими экспертами в сфере генеративного ИИ в странах БРИКС+, которые оценили уровень их развития по пяти факторам.