Генеративный ИИ может принести странам БРИКС+ до $600 млрд к 2030 году

Тем не менее, по мнению экспертов, с 2022 года развитие генеративного ИИ в странах БРИКС и других регионах мира происходило неравномерно. К середине 2023 года Китай уже выпустил собственные решения, которые достигли уровня западных аналогов. В то же время Россия и ОАЭ только начали активно внедрять свои собственные модели. Согласно аналитическим данным, 54% российских компаний уже внедрили решения на основе генеративного ИИ хотя бы в одну функциональную область своей организации. В других странах БРИКС, как отмечают эксперты, технологии развивались не так быстро или не в таком широком масштабе. «Тем не менее, к концу 2024 года государства БРИКС+, во многом благодаря Китаю, идут вровень или с небольшим отставанием (менее полугода) от лидера в этой сфере — США», — считают авторы исследования.