«Газпромбанк автолизинг»: в РФ может появиться 90 новых моделей машин

«Только начавшийся год обещает нам 90 новинок от 38 брендов. Порядка полутора десятков дебютов придется на машины российских марок. Все остальное поле, как нетрудно догадаться, обещают засеять “китайцы” и едва ли не случайно оказавшийся в тех же рядах “кореец”, — сказал руководитель управления по работе с импортерами “Газпромбанк автолизинг” Александр Корнев, слова которого приводятся в исследовании.