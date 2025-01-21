«Газпромбанк автолизинг»: в РФ может появиться 90 новых моделей машин

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. На российском авторынке в 2025 году может появиться 90 новых моделей автомобилей от 38 брендов. Больше всего новинок ожидается у компании MG, говорится в исследовании компании «Газпромбанк автолизинг», материалы которого есть в распоряжении ТАСС.
«Эксперты “Газпромбанк автолизинг” проанализировали анонсированные официальными дистрибьюторами новинки. По количеству дебютантов 2025 год станет едва ли не рекордным: предполагается вывести в свет 90 новых моделей. Больше всех их может быть у компании MG (шесть автомобилей)», — говорится в исследовании.
Эксперты «Газпромбанк автолизинг» считают, что появление новых моделей автомобилей может стать драйвером роста продаж и помочь авторитейлу достичь стабильности.
Например, китайско-белорусский Belgee анонсировал седан модели S50. Эксперты исследования подчеркивают, что новый седан может помочь вернуть марке утраченные в декабре 2024 года позиции. По прогнозам дебют автомобиля должен состояться до конца первого квартала. Также ожидается рестайлинг кроссовера Chery Tiggo 7 Pro. Кроме того, в первом полугодии 2025 года планируется обновление моделей Exeed RX и Geely Сoolray.
Среди новинок также ожидаются такие модели, как GAC GS4 MAX, Haval H7, Jaecoo J5, Omoda С7, Knewstar 003, а также автомобили марки KGM. Ожидается и вывод на авторынок РФ новых моделей других брендов: Jac, Deepal, Baic, Bestune, Soueast.
«Только начавшийся год обещает нам 90 новинок от 38 брендов. Порядка полутора десятков дебютов придется на машины российских марок. Все остальное поле, как нетрудно догадаться, обещают засеять “китайцы” и едва ли не случайно оказавшийся в тех же рядах “кореец”, — сказал руководитель управления по работе с импортерами “Газпромбанк автолизинг” Александр Корнев, слова которого приводятся в исследовании.