Фон дер Ляйен: «свобода» от энергоресурсов РФ привела к «заоблачным ценам» в ЕС

«Наш импорт газа из России сократился почти на 75%, мы закупаем в России только 3% нашей нефти и никакого угля. Но свобода имеет цену. Европейские потребители и предприятия увидели заоблачные цены на энергию, которые для многих еще не снизились», — заявила она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.