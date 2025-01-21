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Фон дер Ляйен: «свобода» от энергоресурсов РФ привела к «заоблачным ценам» в ЕС

ЖЕНЕВА, 21 января. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отказ от энергоресурсов из России «свободой», но признала, что за нее европейским предприятиям и домохозяйствам Евросоюза пришлось заплатить «заоблачную цену».

Источник: Reuters

«Наш импорт газа из России сократился почти на 75%, мы закупаем в России только 3% нашей нефти и никакого угля. Но свобода имеет цену. Европейские потребители и предприятия увидели заоблачные цены на энергию, которые для многих еще не снизились», — заявила она, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Фон дер Ляйен в очередной раз обвинила РФ в некоем «энергетическом шантаже», хотя все ограничения на поставки были приняты в Брюсселе.

В своей речи она не рассматривала возможности восстановления закупок в России, заявив, что для решения энергетических проблем ЕС намерен расширять закупки СПГ у США, развивать ветряную и солнечную энергетику, а также массово инвестировать в «чистую энергию нового поколения», включая «энергию ядерного синтеза и новые геотермальные технологии».